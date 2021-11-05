Гладкий: «В «Динамо» я не делал 100% того, что умею. Может, мне нужно было немножко больше времени»

Фото: ФК Динамо

Нападающий «Зари» Александр Гладкий вспомнил о небольшом периоде карьеры в киевском «Динамо».

Полгода я пробыл в «Динамо», а затем ушел в аренду в «Карпаты». Наверное, проблема была во мне, потому что именно в тот момент я не смог перестроиться под стиль «Динамо». У «Шахтера» был немного другой футбол. С переходом в «Динамо» я столкнулся с некоторыми трудностями. Может, мне нужно было немножко больше времени. Но никто никому времени не даст, я это прекрасно понимал. После ухода в аренду в «Карпаты» я понял, что лучше будет честно пожать руки и разойтись.

Это были больше проблемы спортивного характера, динамовская игра чуть-чуть отличается. Я много тренировался, слушал и старался выполнять. Где-то у тебя получается, а где-то вообще не идет. Не то что мяч не идет в ворота, а ты чувствуешь себя не в своей тарелке. Не скажу, что в «Динамо» я чувствовал себя не в своей тарелке, но в игровом плане я не делал 100% того, что умею. Я это понимал.

Фанаты были немного недовольны, скажем так. Однажды они пришли на товарищеский матч на базе, начали выкрикивать оскорбительные слова. Я прекрасно их понимаю, это их жизнь, но мне было немного неприятно. Александр Шовковский подошел к ним и поговорил, потом мы вместе с ним подошли. Я ему очень благодарен. Мы поговорили, вроде бы стало спокойнее. Освистывали потом, конечно, но это такое дело.

У меня не было никаких проблем с Ребровым. Даже когда я ушел в аренду в «Карпаты», он поздравлял меня с удачными матчами. Не имею к нему никаких претензий, наоборот, благодарен ему и Игорю Суркису за то, что оказался в этом клубе. Мы сделали правильно, что расстались в тот момент. Если вернуть время назад, в начало моей карьеры, я бы все сделал так же».