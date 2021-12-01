Эвра: «Месси сказал, что Левандовски должен был взять ЗМ в 2020-м. Что насчет этого года, Лео?»
Глава France Football – о «Золотом мяче»: «Я голосовал за Левандовски»
Победителем стал Месси
Фото: Marca
Главный редактор France Football Паскаль Ферре рассказал, что журнал будет менять методы и элементы голосования за «Золотой мяч» в будущем.
«Выборы победителя «Золотого мяча» основаны на демократической системе. Жюри из 170 человек выбрало Месси.
Я не поставил Месси на первое место. Я проголосовал за Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил «Золотой мяч.
Как и после каждых выборов, мы подумаем о том, как улучшить систему в ближайшие годы. Но мы не будем принимать поспешных решений. Мы изучим все элементы голосования».
Месси существенно обошел Левандовски по итогам голосования.
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