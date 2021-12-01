Глава France Football – о «Золотом мяче»: «Я голосовал за Левандовски»

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Главный редактор France Football Паскаль Ферре рассказал, что журнал будет менять методы и элементы голосования за «Золотой мяч» в будущем.

Я не поставил Месси на первое место. Я проголосовал за Левандовски, но считаю, что Месси тоже заслужил «Золотой мяч.

Как и после каждых выборов, мы подумаем о том, как улучшить систему в ближайшие годы. Но мы не будем принимать поспешных решений. Мы изучим все элементы голосования».