Глава Крымского футбольного союза: «UEFA запрещает нам вести переговоры с федерацией футбола Украины»

Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха рассказал, как обстоят дела с матчами на оккупированной территории.

– Формуляр УЕФА гласит, что российские футбольные клубы не могут играть на территории Крыма официальных матчей. Как трактовать официальный матч – непонятно. В 2018 году «Анжи-2» и саратовский «Сокол» сыграли в нашем неофициальном зимнем кубке, и по запросу Украины было разбирательство УЕФА.

В то же время выставочные матчи команды могут играть, но после этой истории сложно понять, где выставочные, а где тренировочные. От греха подальше клубы стараются не играть. Тем не менее наши команды ездили в прошлому году играть с «Краснодаром» спарринги.

– Расскажите про чемпионат непризнанных сборных. Туда сборную Крыма не допустили?

– Не то чтобы не допустили. Мы консультировались с УЕФА по этому вопросу. Они говорят, что мы признаны и имеем специальный статус, но играть нам не рекомендуют. Мы не участвуем, так как ждем решение вопроса.

– Не общались с УЕФА, чтобы клубы обратно вошли в состав России?

– Сегодня УЕФА запрещает нам вести переговоры напрямую с Россией и федерацией футбола Украины. Устав УЕФА гласит, что сборная одной из ассоциаций может выйти из одной ассоциации по ее добровольному согласию, а другая должна ее принять.

Только тогда это ассоциация может играть в другой и будет числиться в той, куда она пришла. Украинцы четко говорят, что это их территория и федерация, поэтому запрещают нам играть в РФ.