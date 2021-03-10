Глава селекционной службы «Шахтера»: «Фонсека – один из лучших тренеров мира»
Вскоре наставник встретится со своим бывшим клубом
Глава селекционной службы «Шахтера» Жозе Боту высказался о грядущем матче с «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы. Его слова приводит Il Romanista.
- Когда вы увидели в соперниках «Рому» на жеребьевке в Ньоне, что вы подумали?
- Я не был счастлив, потому что «Рома» - отличная команда, очень сложная команда с отличным тренером, и мы думаем, что они являются кандидатом на победу в турнире. Нам бы хотелось встретиться с «волками» позже, но мы постараемся пройти дальше. «Рома» - это тяжелый вызов для «Шахтера».
- Правда ли, что в последние месяцы с вами связывались представители семьи Фридкина (собственника «Ромы» - прим. ред.)? Почему сделка не произошла?
- Я предпочитаю не комментировать это. Мне хорошо здесь, в «Шахтере». Я уважаю Тьягу Пинту (генеральный директор «Ромы» - прим. ред.), но говорить об этом неуместно.
- В «Бенфике» вы работали с Тьягу Пинту: что вы думаете о нем?
- Я работал с ним в «Бенфике», он пришел в клуб из другой отрасли, не из футбола. Я получил менеджера, который очень хорошо организовывал работу и был способен управлять процессами. Он отвечал за логистику и управление рынком.
- Вы поработали и с Паулу Фонсекой в «Шахтере». Что скажете о нем?
- Я хорошо знаю Паулу. Он один из лучших тренеров в мире, у него есть способности тренировать любую команду прямо сейчас. Я работал с ним в «Шахтере», и знаю его ценность, его методы, как он управляет раздевалкой. Если у него будет поддержка клуба, то я убежден, что он все еще может быть важен для «Ромы».
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