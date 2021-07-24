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Президент «Вереса»: «Из-за провокаций президентов клубов страдаем и мы»

Надеин высказался по поводу скандала вокруг «Руха» и «Арены Львов»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:37
Президент «Вереса»: «Из-за провокаций президентов клубов страдаем и мы»
Иван Надеин / Фото - Динамо Киев от Шурика

Президент «Вереса» Иван Надеин в интервью пресс-службе клуба прокомментировал скандал вокруг «Руха», «Арены Львов», стадиона «Украина» и УАФ.

Мне история с «Рухом» не понравилась, равно как и их поведение президента. Это не украшает футбол. У нас был случай, когда «Рух» нас не пустил на свои тренировочные поля, хотя у нас была договоренность.

Однако мы это приняли как данность. Тренировались во Львове, но на другом поле. Для нас это стало неожиданностью тогда. Нас предупредили за час до того, как мы должны были приехать на место.

Люди, по сути, торгуются из-за тысячи гривен. Мы за арену стадиона в Луцке платим больше, например. У нас нет другого варианта.

Специально создаются конфликты, которые влияют и на имидж «Вереса». Я это тоже почувствовал. Партнеры из-за рубежа спрашивают: «Что же у вас там в УПЛ происходит? То «Олимпик» снимается, то «Рух».

Это не вина УАФ. Специально создаются провокации президентами. Возможно, это такое желание показать себя и свое «я».

Ранее «Верес» усилился молдавским хавбеком.

Сергей Стаднюк
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Теги

Иван Надеин Арена Львов Рух Верес Григорий Козловский

Комментарии 1

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24 июля 2021г. 13:23
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