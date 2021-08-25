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Глава Житомирской ОГА пообещал Павелко бутылку виски за каждый матч сборных на стадионе клуба Первой лиги

На арене могут провести игры молодежной и женской команд
Футбол Сборная Украины
18:02
Глава Житомирской ОГА пообещал Павелко бутылку виски за каждый матч сборных на стадионе клуба Первой лиги
Андрей Павелко / Фото - УАФ

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал в эфире YouTube-канала «Sport Arena» об обещании президента УАФ Андрея Павелко провести на местном «Центральном стадионе» матчи молодежной и женской сборных Украины. Отметим, что арена является домашней для представителя Первой лиги «Полесья».

Сначала построили «Спартак», который подходил для второй лиги, но не для первой. Когда были на открытии Центрального стадиона в марте, тогда был Павелко. Он сказал, что обязывается привозить сюда молодежную сборную Украины, женскую сборную Украины.

А я ему пообещал, что за каждый матч сборной Украины на стадионе «Полесья» буду лично давать ему бутылку виски. Вот мы на трибуне ударили по рукам. Сейчас стадион отвечает требованиям молодежной и женской сборной Украины.

Ранее полузащитник «Полесья» рассказал, по какой причине однажды не поехал на матч Лиги Европы с «Динамо».

Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Павелко УАФ

Комментарии 1

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25 августа 2021г. 18:25
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king- ball. ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.
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