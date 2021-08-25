Глава Житомирской ОГА пообещал Павелко бутылку виски за каждый матч сборных на стадионе клуба Первой лиги

Андрей Павелко / Фото - УАФ

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал в эфире YouTube-канала «Sport Arena» об обещании президента УАФ Андрея Павелко провести на местном «Центральном стадионе» матчи молодежной и женской сборных Украины. Отметим, что арена является домашней для представителя Первой лиги «Полесья».

А я ему пообещал, что за каждый матч сборной Украины на стадионе «Полесья» буду лично давать ему бутылку виски. Вот мы на трибуне ударили по рукам. Сейчас стадион отвечает требованиям молодежной и женской сборной Украины.