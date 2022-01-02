Главная аномалия 2021 года. Как «Легия» Харатина оказалась в зоне вылета после чемпионства

Прошедшая осень стала черной страницей в истории «армейцев»

Фото - ФК Легия

В апреле 2021 года информационное пространство взорвала новость об учреждении Суперлиги. «Так, автор, ты бредишь, причем здесь она?», – мелькнет в сознании кого-то из читателей.

Да, действительно, соревнования в формате кубка и лиги – это разное. Но хочется акцентировать внимание на том, что в детище Переса и Аньелли не предусмотрен вылет как таковой. И в этом турнире априори невозможно то, что случилось в чемпионате Польши – то, чем поистине прекрасен спорт.

2021 год «Легия» украинца Игоря Харатина завершила в зоне вылета. Действующий чемпион страны серьезно рискует вылететь из элиты. И это, пожалуй, главная футбольная аномалия года.

Посоперничать с ней может лидерство новичка чемпионата Бельгии «Сент-Жиллуа» . Но это можно хоть как-то логически объяснить. Ведь очевидно, что команда, превосходящая по уровню лидеров высшего дивизиона, выиграет и второй.

То, что происходит с «Легией», на первый взгляд, совершенно необъяснимо. Но причины такого провала есть. Некоторые из них тянутся уже довольно долго. Просто, взорвалось только в текущем сезоне.

А еще весной казалось, что все, как говорится, «на мази». «Армейцы» досрочно оформили чемпионский титул. Казалось бы, единственным неприятным моментом был конфликт тренера Чеслава Михневича с арендованным у «Динамо» Назарием Русиным. В клубе утверждали, что форвард отказался играть за дубль. Сам игрок объяснял все тем, что ему после травмы было рекомендовано воздержаться от игры на синтетике.

Михневич также заявил, что Русин активно выражал недовольство отсутствием игрового времени. Можно поверить, зная характер футболиста. Однако следует понимать, что и сам тренер тот еще любитель повздорить с игроками. На матч против «Пяста» он не включил даже в заявку. К слову, после поражения специалист покинул «Легию». И уже после увольнения ряд исполнителей заявили в прессе об оскорблениях со стороны тренера.

С другой стороны, Михневич столкнулся с серьезными кадровыми трудностями. Из аренды в «Динамо» вернулся основной в чемпионском сезоне защитник Артем Шабанов. Также клуб покинули Павел Вшолек, Марко Весович, Игор Левчук, Валериане Гвилия, Йосип Юранович и Радослав Цежняк. Игроки были не на последних ролях в команде.

Предсезонная подготовка «Легии» началась 7 июня. И тренер имел в своем распоряжении лишь 16 полевых игроков с учетом взятых из дубля исполнителей. Специалист откровенно заявлял о необходимости усиления.

Следует сказать откровенно – кадровая ситуация выглядит очень плохо. Когда я приходил в «Легию» у меня были в обойме Столярски, Антолич, Канте, Карбовник, Роша, Гвилия. Если мы собираемся играть на три фронта, нам необходимо усиление. В июле и августе нам предстоит сыграть около 15 матчей, в нынешнем составе нам будет трудно с этим справиться.

Данное заявление поспособствовало конфликту Михневича с руководством клуба. В сложившейся ситуации обвинили тренера. Президентотметил, что можно было не предоставлять отпуск нескольким игрокам. А запросы наставника команды по трансферам в последствие не были удовлетворены.

Михневича пугал повышенный риск получения травмы 41-летним голкипером Артуром Боруцем. Поэтому тренер хотел видеть в своей команде по два опытных и молодых вратаря. Кроме того, специалист нуждался в высоком игроке центра поля. А главным качеством подписываемых футболистов должна была быть скорость.

Михневич получил совершенно других исполнителей. Не удалось арендовать хавбека «Лидса». По поводу полузащитника «Лехии»руководство ответило отказом в связи с нехваткой денег на его трансфер. Команду пополнили защитники, хавбеки, а также нападающие. Был арендован оборонец «Вердера»

Согласно сообщениям из польской прессы, тренер даже не видел игры большинства приобретенных футболистов. Руководство практически не советовалось со специалистом после того, как он был пойман на передаче информации о трансферных целях представителям медиа.

В клубе буквально придумали историю о покупке защитника «Ференцвароша» Марцела Хайстера. В течение нескольких дней данная «новость» появилась в СМИ. К слову, из рядов чемпиона Венгрии действительно был совершен трансфер. Однако был приобретен хавбек сборной Украины Игорь Харатин. С тех пор он провел лишь 585 минут, забив один мяч.

Сезон стартовал и «Легия» стала стабильно терять очки в Экстракласе. Команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии квалификации. При этом варшавяне сумели пробиться в Лигу Европы. Исполняющий обязанности главного тренеране смог исправить ситуацию – действующий чемпион опустился в зону вылета. До зимнего перерыва коллективу так и не удалось выбраться оттуда. В Лиге Европы были обыграны «Спартак» и «Лестер». Но четыре поражения подряд оставили «Легию» без евровесны.

Столь поражающим со знаком «минус» результатам поспособствовали 7 подряд поражений на внутренней арене. Опасения Михневича оправдались на все 100%. Сверхопытный Боруц отправился в лазарет. Его отсутствие совпало с ужасающей серией. Команда в среднем пропускала более чем 2,5 гола за игру. В конце декабря появилась информация о возможной покупке небезызвестного украинскому болельщику Максима Коваля. Но от трансфера отказались из-за, как сообщается, несоответствующего уровня игры экс-голкипера «Динамо».

Еще при Михневиче в «Легии» были недовольны физической подготовкой игроков. Из штаба команды был уволен ранее отвечающий за это направление. В команду был приглашен. Согласно сообщениям анонимных источников в клубе, он весьма редко появлялся на работе. И именно с ним связывают ухудшение формы футболистов. Это стало еще одной причиной осеннего провала.

Атмосфера в «Легии» оставляла желать лучшего. Как информировали источники в клубе, после матчей в раздевалке царила гробовая тишина. Футболисты не общались между собой. Они предпочитали сидеть в телефоне. Коллектива не было при Михневиче, у Голембевски было слишком мало времени, чтобы исправить ситуацию.

В декабре после очередного поражения в матче чемпионата против «Вислы» автобус команды был атакован собственными болельщиками. По версии событий из местных медиа, фанаты пробрались внутрь. Досталось двум игрокам – Лукиньясу и Эмрели. Больше натворить не успели – вмешалась полиция. В клубе отрицают, что дело дошло до рукоприкладства. Но быстро появились слухи о желании футболистов покинуть клуб.

В руководстве «Легии» тоже не все гладко. И самым ярким примером является уже бывший спортивный директор клуба. Дело в том, что он часто не считал нужным поднимать трубку, когда ему звонили. Также он не отвечал на электронные письма. Дошло до вопиющего случая. Приняв решение об отставке, Голембевски не мог сообщить об этом спортдиру по указанной выше причине.

Болельщики уже давненько требовали отставки одиозного члена руководства. Нынешние результаты только подогрели нелюбовь к нему среди фанатов. И их чаяния сбылись – в конце декабря он покинул свою должность. Его сменил Яцек Зелиньски, ранее работавший в академии «Легии».

Поговаривают, что Медуски не уволил Кухарски раньше только из-за хороших отношений с ним. Однако решение напрашивалось. Нарушенная коммуникация среди руководителей вкупе с проваленной подготовкой к сезону и неудачными кадровыми решениями и привели к ужасу осени 2021.

С 2016 года произошло 11 смен на посту главного тренера «Легии». Наставники увольнялись поспешно, а новые назначения не делали ситуацию лучше. Судя по всему, Михневич – не тот человек, который покажет результат в неидеальных условиях. Пока в команде были нужные ему игроки, варшавяне показывали достойные результаты. Осенью же он рассорился с подопечными и руководством и привел коллектив ко кризису.

Предшественник Михневичабудет работать с командой до конца сезона. Он уже в четвертый раз будет тренировать «Легию». Если в первых двух случаях специалисту отводилась роль временщика, то в третий свой приход он привел столичный клуб к чемпионству.

Текущая ситуация не безнадежна в плане турнирной борьбы. Есть несколько матчей в запасе. Вукович проведет сборы. Возможно, зимой придет и усиление. Скорее всего, «Легия» сохранит прописку в элите. Но то, что творилось в первой части сезона – может войти в пособие «Как делать не нужно» для менеджеров клубов.

Произошедшее осенью привело к изменениям в «Легии». Ожидается, что летом команду возглавит нынешний наставник «Ракува» Марек Папшун. Остается только наблюдать, в каком состоянии и в каком дивизионе специалист примет варшавян.

А для украинского болельщика интересно, изменится ли ситуация Харатина. Игрок сборной Украины спустился с уровня лидера чемпиона Венгрии до игрока ротации команды из подвала таблицы польской лиги. И, скорее всего, не по своей вине. Сейчас для хавбека важно оказаться нужным Вуковичу и следующему тренеру, кем бы он ни был.