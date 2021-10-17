Тренер «Миная»: «Рад очку, «Десна» – очень хорошая команда»
Главная звезда «Десны» пропустил матч с «Минаем» из-за коронавируса
Также положительный тест сдали защитник и член тренерского штаба
17 октября 19:30
Андрей Тотовицкий / Фото - ФК Десна
Полузащитник «Десны» Андрей Тотовицкий пропустил матч своей команды в 11-м туре украинской Премьер-лиги. Черниговцы сыграли вничью с «Минаем» (0:0).
Футболист накануне встречи сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает телеканал «Футбол».
Также заболевание выявили у защитника Вадима Жука и одного из помощников главного тренера Александра Рябонконя, но их повторное тестирование дало отрицательный результат. Тем не менее, они, как и Тотовицкий, на игру не отправились.
Ранее наставник «Миная» Игорь Леонов рассказал о своем дебютном матче во главе команды.
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