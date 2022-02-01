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Главные европейские переходы зимнего трансферного окна. Собрали всех в одном месте

Клубы топ-5 лиг были особо активными перед дедлайном
Футбол В Европе
01 февраля 16:45
Главные европейские переходы зимнего трансферного окна. Собрали всех в одном месте
Ферран Торрес перешел в Барселону / Фото: Twitter Барселоны

31-го января официально завершилось зимнее трансферное окно в топ-5 лигах (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция).

Мы собрали для вас все значимые трансферы месяца, о которых стоит знать.

Англия

Самыми активными на трансферном рынке были «Эвертон» и «Ньюкасл». Последние установили рекорд в Европе по тратам этой зимой (102 миллиона евро).

Виталий Миколенко (из «Динамо» в «Эвертон», 23 млн евро)

Донни ван де Бек (из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», аренда до конца сезона)

Делле Алли (из «Тоттенхэма» в «Эвертон», свободный агент)

Стоит отметить, что Эвертон» выплатит «шпорам» 12 миллионов евро после 20-ти матчей Алли и еще 40 миллионов в случае больших достижений команды/игрока.

Бруно Гимараес (из «Лиона» в «Ньюкасл», 42 млн евро)

Это, кстати, второй самый дорогой входящий трансфер в АПЛ зимой.

Киран Триппьер (из «Атлетико» в «Ньюкасл», 15 млн евро)

Крис Вуд (из «Бернли в «Ньюкасл», 30 млн евро)

Люка Динь (из «Эвертона» в «Астон Виллу», 30 млн евро)

Главный конкурент Миколенко освободил дорогу украинцу в «Эвертоне».

Фелиппе Коутиньо (из «Барселоны» в «Астон Виллу», аренда до конца сезона)

Деян Кулусевски (из «Ювентуса» в «Тоттенхэм», аренда на 1,5 года)

Родриго Бентанкур (из «Ювентуса» в «Тоттенхэм», 19 млн евро)

Кристиан Эриксен (из «Интера в «Брентфорд», свободный агент)

Еще одно грандиозное возвращение в АПЛ. Эриксен впервые сыграет в футбол после сердечного приступа. Респект.

Джермейно Дефо (из «Рейнджерс» в «Сандерленд», свободный агент)

Отметим, что Дефо уже 39 лет, но английский форвард все не останавливается.

Хулиан Альварес (из «Ривер Плейт» в «Манчестер Сити», 17 млн евро)

Отметим, что Альварес присоединится к «Сити» летом, а до конца сезона будет играть в аренде в «Ривер Плейте». Кстати, Альварес отказал «Шахтеру».

Луис Диас (из «Порту» в «Ливерпуль», 45 млн евро)

Закрываем английскую подборку самым дорогим трансфером лиги зимой.

В остальных топ лигах было меньше переходов, но стоит вспомнить самые значимые.

Испания

Здесь, несмотря на финансовые проблемы, больше всех потрудилась «Барселона».

Адама Траоре (из «Вулверхэмптона» в «Барселону», аренда до конца сезона)

Ферран Торрес (из «Манчестер Сити» в «Барселону», 55 млн евро)

Самый дорогой трансфер Примеры в январе.

Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Арсенала» в «Барселону»)

А вот здесь интересная ситуация. Похоже, что Обамеянг перейдет в «Барселону» свободным агентом. Официально каталонский клуб еще не презентовал форварда, но все авторитетные источники говорят о том, что сделка завершена. К слову, уже есть и фото Обамеянга в футболке «Барсы».

Джовани Ло Чельсо (из «Тоттенхэма» в «Вильярреал», аренда до конца сезона)

Антони Марсьяль (из «Манчестер Юнайтед» в «Севилью», аренда до конца сезона)

Италия

Самый дорогой трансфер зимы оформил «Ювентус»

Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус», 81,6 млн евро)

Но было и очень выгодное приобретение с точки зрения денег.

Денис Закария (из гладбахской «Боруссии» в «Ювентус», 8 млн евро)

Интересно, что стоимость Закарии по Transfermarkt – 27 млн евро. Но контракт швейцарского игрока заканчивается летом и дабы получить за него хоть какие-то деньги в Гладбахе согласились на столь скромную сумму.

Ухватил одного из бриллиантов «Аталанты» «Интер».

Робин Госенс (из «Аталанты» в «Интер», аренда на 1,5 года с правом выкупа)

Фелипе Кайседо (из «Дженоа» в «Интер», аренда до конца сезона)

33-летнего форварда экс-команды Андрея Шевченко явно взяли для глубины состава.

Горан Пандев (из «Дженоа» в «Парму», сумма неизвестна)

38-летний ветеран отправился к Буффону в Серию Б.

Жереми Бога (из «Сассуоло» в «Аталанту», 22 млн евро)

Вингер, который также отказал «Шахтеру».

Ну и не забываем уходе еще одного качественного хава из «Ювентуса»

Аарон Рэмзи (из «Ювентуса» в «Рейнджерс», аренда до конца сезона).

Франция

Здесь стоит отметить лишь один трансфер.

Танги Ндомбеле (из «Тоттенхэма» в «Лион», аренда до конца сезона)

Возвращение домой. Интересно, что «Тоттенхэм» покупал у «Лиона» Ндомбеле за 60 млн евро.

10 самых дорогих трансферов января

1. Душан Влахович. «Фиорентина» – «Ювентус». 81,6 млн евро.

2. Ферран Торрес. «Манчестер Сити» – «Барселона». 55 млн евро

3. Луис Диас. «Порту» – «Ливерпуль». 45 млн евро.

4. Бруно Гимараэс. «Лион» – «Ньюкасл». 42,1 млн евро.

5. Крис Вуд. «Бернли» – «Ньюкасл». 30 млн евро.

6. Люка Динь. «Эвертон» – «Астон Вилла». 30 млн евро.

7. Виталий Миколенко. «Динамо» – «Эвертон». 23,5 млн евро.

8. Юри Альберто. «Интернасьональ» – «Зенит». 20 млн евро.

9. Родриго Бентанкур. «Ювентус» – «Тоттенхэм». 19 млн евро.

10. Хулиан Альверс. «Ривер Плейт» – «Манчестер Сити». 17 млн евро.

15 клубов, которые потратили на трансферы в январе больше всего

«Ньюкасл» – 102 млн евро.

«Ювентус» – 97 млн евро.

«Барселона» – 55 млн евро.

«Ливерпуль» – 45 млн евро.

«Эвертон» – 37 млн евро.

«Астон Вилла» – 30 млн евро.

«Тоттенхэм» – 29 млн евро.

«Фиорентина» – 28 млн евро.

«Зенит» – 27 млн евро.

«Уотфорд» – 24 млн евро.

«Вольфсбург» – 23 млн евро.

«Америка» – 21 млн евро.

«Дженоа» – 19 млн. евро.

«Шахтер» – 18 млн евро.

«Брайтон» – 18 млн евро.

10 самых значимых трансферов января в УПЛ.

Петр Приходько
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Теги

Виталий Миколенко Ферран Торрес Душан Влахович Филиппе Коутиньо Пьер-Эмерик Обамеянг Эвертон Ньюкасл

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