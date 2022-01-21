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Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»

Конкурентом Каннаваро за это место является Лэмпард
Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:08
Главным тренером «Эвертона» Миколенко может стать обладатель «Золотого мяча»
Фото: Sky Sports

«Эвертон» сузил круг претендентов на место у руля клуба.

The Telegraph сообщает, что Фабио Каннаваро имеет хорошие шансы. Итальянец уже успел пообщаться с боссами «ирисок», хорошо себя зарекомендовав. Еще одним возможным выбором мерсисайдцев является Фрэнк Лэмпард.

Отметим, что Каннаваро является обладателем «Золотого мяча»-2006. Последний место работы в роли тренер Фабои является китайский «Гуанчжоу».

Напомним, что Данкан Фергюсон назначен исполняющим обязанности главного тренера «Эвертона».

Олег Шумейко-младший
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Теги

Фабио Каннаваро Эвертон Фрэнк Лэмпард

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