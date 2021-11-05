Главный конкурент Малиновского в «Аталанте» продлит контракт с клубом

Словенец останется в команде

Фото: AFP

Нападающий «Аталанты» Йосип Иличич продлит контракт с клубом.

32-летний игрок останется в команде еще на три года. Он достиг нового соглашения до 2024-го года, сообщает Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что нынешний сезон может стать последним для игрока в «Аталанте». Впрочем, в последних матчах он выигрывает конкуренцию и выходит в стартовом составе, вытеснив Руслана Малиновского.

На его счету в этом сезоне 11 матчей, три мяча и два ассиста.

Также «Аталанта» хочет продлить контракты с другими лидерами – Робином Гозенсом, Хансом Хатебуром и Ремо Фройлером.