Супряга: «Это судьба – забить три «Динамо»
Главный конкурент Супряги в «Сампдории» выбыл до конца сезона
Именно после его травмы украинец дебютировал за итальянский клуб
19:27
Маноло Габбьядини / Фото - Сампдория
Нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини не смог продолжить игру в первом тайме матча 24-го тура Серии А против «Сассуоло» (4:0). Вместо экс-форварда сборной Италии вышел украинец Владислав Супряга.
30-летний футболист получил травму передней крестообразной связки левого колена. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Габбьядини потребуется операция. Как правило, восстановление от такой травмы длится шесть или более месяцев. Скорее всего, сезон для итальянца закончен.
Ранее сообщалось, что «Сампдория» уже нашла замену для игрока в лице экс-форварда «Ювентуса» Себастьяна Джовинко.