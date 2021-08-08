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Главный конкурент Яремчука может покинуть «Бенфику»

Украинец может стать первым выбором на позицию форварда
Футбол Украинские легионеры
20:41
Главный конкурент Яремчука может покинуть «Бенфику»
Роман Яремчук / фото - KAA Gent

Португальскую «Бенфику» может покинуть швейцарский форвард Харис Сеферович, сообщает siamolaroma.it.

Нападающим интересуется «Рома», которая хочет взять еще одного игрока на замену Эдину Джеко, который скорее всего покинет клуб.

Таким образом, Роман Яремчук, недавно ставший игроком «орлов» будет первым выбором на место в центре нападения.

Украинец имел возможность дебютировать за новый клуб уже на этих выходных, но тренер «Бенфики» не выпустил его на поле и даже рассказал, почему принял такое решение.

Павел Харченко
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Теги

Роман Яремчук Бенфика

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