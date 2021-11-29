Главный редактор France Football знает, кто выиграет «Золотой мяч». От этого разговор с ним очень интересен

Он изо всех сил пытается держать имя победителя в секрете

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Паскаль Ферре с «Золотым мячом» / Фото - nytimes.com

Неужели Месси? Он ведь выиграл Копа Америка. Нет, наверное, Жоржиньо – у него и Лига чемпионов, и чемпионат Европы. Или все же голевая машина Левандовский?

Наверное, это главные мысли сегодняшнего дня у любого болельщика футбола. 29 ноября мы узнаем обладателя «Золотого мяча».

И если мы с вами можем только догадываться, ориентироваться на сливы результатов голосования в интернет, то есть человек, который знает все наверняка. Хотя, он дал понять – таких людей целых двое.

Этот человек – главный редактор France Football Паскаль Ферре. И в октябре-ноябре у него всегда много работы.

Он признается, его умиляют разговоры по телефону в этот период. Большинство сводится к одному сценарию:

– Ну как там идет подготовка, все хорошо?

– Да, хорошо.

– Голосование уже прошло, да? Все хорошо?

– Да, все хорошо.

– Это, а может по секрету скажешь, кто победил?

Ответ на этот вопрос всегда один и тот же (вроде как отрицательный). На самом деле, только два человека сразу же после завершения голосования знают его результаты. Это Ферре и его доверенный исполнительный помощник. Зачем втягивать сюда еще одного лицо?

«Представьте, что со мной что-то произойдет. А церемония вручения «Золотого мяча» все равно должна состояться».

Но состоянием на утро сегодняшнего дня, очевидно, о том, кто станет победителем, знают не только эти двое.

Ферре на неделе перед церемонией награждения все же связывается с победителями, чтобы объяснить им весь процесс награждения.

Сам выбор лучшего одновременно предельно прост и предельно сложен. Изначально редакция France Football формирует список 30. Каждый пишет свои кандидатуры, а потом начинается обсуждение:

«Обычно 20-22 кандидата не поддаются сомнениям. А о последних 8-10 мы начинаем спорить. Встреча может длиться два-три часа, но мы не закончим до тех пор, пока все не будут удовлетворены окончательным списком. В течение года мы все суммарно просматриваем где-то 1000 матчей, если не больше. К составлению этого списка нужно подходить серьезно».

Потом этот список объявляется публично и рассылается жури. Общение с его членами ведется по специальной электронной почте. Она настолько секретная, что Ферре даже не хочет говорить в чем ее особенность или как она работает.

«Мы очень аккуратны. Личность победителя держится в секрете. В мире спорта больше нигде нет такого подхода».

Единственное, с чем Ферре может сравнить уровень тайны в голосовании за «Золотой мяч», так это с Оскаром.

Чтобы подчеркнуть важность награды от его издания главный редактор France Football рассказал New York Times:

«Единственная амбиция Криштиану Роналду состоит в том, чтобы завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей, чем у Лионеля Месси. Я знаю это, потому что он сам мне так сказал. Этот приз – это не о деньгах. Это просто награда. Но когда ты получаешь его, то попадаешь в историю. Если вы посмотрите на статистику Роналду и Месси, то можете заметить, что в сентябре и октябре, когда проходит голосование, они обычно забивают очень много мячей. Для футболистов «Золотой мяч» – это как Рождество. Это единственный момент в командном спорте, когда ты можешь радоваться за самого себя. Когда я сказал Модричу, что он стал победителем, то Лука плакал, как ребенок».

Церемония награждения наиболее престижным индивидуальным трофеем в футболе состоится уже сегодняшним вечером. Кому же он достанется? Месси, Жоржиньо, Левандовски? Или нас удивят еще больше?