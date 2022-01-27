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Главный скаут «Реала» провел переговоры с хавбеком, призванным заменить Каземиро

«Сливочные» хотят подписать профильного опорника
Футбол Примерa (Испания)
14:29
Главный скаут «Реала» провел переговоры с хавбеком, призванным заменить Каземиро
Орельен Тчуамени / фото - AS Monaco

Мадридский «Реал» ищет сменщика для опорного полузащитника Карлоса Каземиро, сообщает издание Marca.

Глава скаутского отдела «сливочных» Хуни Калафат провел два дня в Монако, где провел переговоры по поводу покупки у местного клуба хавбека Орельена Тчуамени.

Мадридцы ищут профильного опорника, способного выполнять роль разрушителя, и видят в молодом французе футболиста, который в будущем займет место Каземиро в стартовом составе команды.

На этой позиции «бланкос» уже неоднократно пробовали заигрывать Вальверде и Камавингу, но они скорее игроки, которые привыкли играть от штрафной до штрафной. Также в опорной зоне мадридцы задействовали капитана кантеры Антонио Бланко, но в текущей кампании испанец перестал попадать в состав команды.

В нынешнем сезоне Тчуамени провел 31 матч в составе монегасков, в которых забил два гола и отдал один ассист. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход француза в 40 миллионов евро.

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Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Орельен Тчуамени Каземиро

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