Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»

Педриньо переберется в Украину

Жозе Боту / Фото: shakhtar.com

Нападающий «Бенфики» Педриньо перейдет в «Шахтер».

Глава селекции «горняков» Жозе Боту провел встречу с представителями клуба. Он обсудил потенциальный трансфер, сообщает Mais Football.

Игрок согласился на переезд в Украину, но «Бенфика» пока не дала добро. Все из-за суммы трансфера. Португальцы хотят более 15 миллионов евро, тогда как «Шахтер» согласен лишь на 12.

Ожидается, что стороны придут к согласию. На игрока в лиссабонском клубе не рассчитывают.

Также «Шахтер» смотрит и на форварда из «Гремио».