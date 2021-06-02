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Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»

Педриньо переберется в Украину
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Главный скаут «Шахтера» прибыл в Португалию для подписания форварда «Бенфики»
Жозе Боту / Фото: shakhtar.com

Нападающий «Бенфики» Педриньо перейдет в «Шахтер».

Глава селекции «горняков» Жозе Боту провел встречу с представителями клуба. Он обсудил потенциальный трансфер, сообщает Mais Football.

Игрок согласился на переезд в Украину, но «Бенфика» пока не дала добро. Все из-за суммы трансфера. Португальцы хотят более 15 миллионов евро, тогда как «Шахтер» согласен лишь на 12.

Ожидается, что стороны придут к согласию. На игрока в лиссабонском клубе не рассчитывают.

Также «Шахтер» смотрит и на форварда из «Гремио».

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Бенфика

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