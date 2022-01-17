«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место
Главный соперник «Дженоа» в Италии также уволил тренера
«Сампдория» не побеждает пять матчей
12:28
Фото: Football-Italia
«Сампдория» осталась без тренера.
Клуб уволил Роберто Д’Аверсу после пяти матчей без побед. Три из последних встреч завершились поражением для генуэзцев.
Вероятно, его сменит бывший тренер команды Марко Джампаоло. С ним уже ведутся переговоры.
Джампаоло тренировал команду с 2016 по 2019-й годы, после чего провалился в «Милане» и «Торино».
Ранее другой клуб из Генуи – «Дженоа» также остался без тренера, уволив Андрея Шевченко.
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