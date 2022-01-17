Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняМиколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы

Главный соперник «Дженоа» в Италии также уволил тренера

«Сампдория» не побеждает пять матчей
Футбол Серия А (Италия)
12:28
Главный соперник «Дженоа» в Италии также уволил тренера
Фото: Football-Italia

«Сампдория» осталась без тренера.

Клуб уволил Роберто Д’Аверсу после пяти матчей без побед. Три из последних встреч завершились поражением для генуэзцев.

Вероятно, его сменит бывший тренер команды Марко Джампаоло. С ним уже ведутся переговоры.

Джампаоло тренировал команду с 2016 по 2019-й годы, после чего провалился в «Милане» и «Торино».

Ранее другой клуб из Генуи – «Дженоа» также остался без тренера, уволив Андрея Шевченко.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сампдория

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место
«Наполи» минимально справился с «Сампдорией», не дав «Аталанте» Малиновского выйти на 3 место
Футбол Серия А (Италия)
09 января 19:47
«Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по Супряге
«Сампдория» пока не контактировала с «Динамо» по Супряге
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 11:16
Сабо: «Думаю, есть вина Луческу в том, что Супряга не заиграл в «Динамо»
Сабо: «Думаю, есть вина Луческу в том, что Супряга не заиграл в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
09 января 09:59
«Сампдория» вновь заинтересовалась Супрягой
«Сампдория» вновь заинтересовалась Супрягой
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 21:19
«Кальяри» обыграл «Сампдорию», опустив «Дженоа» на 19-е место в таблице
«Кальяри» обыграл «Сампдорию», опустив «Дженоа» на 19-е место в таблице
Футбол Серия А (Италия)
06 января 15:27
«Рома» снова потеряла очки с середняком Серии А
«Рома» снова потеряла очки с середняком Серии А
Футбол Серия А (Италия)
22 декабря 2021г. 21:51

Новости: Футбол

FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
FIFA назвала лучшего вратаря 2021 года
В Европе
22:26
Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна
Кубок Африки. Кабо-Верде отобрал очки у Камеруна
В мире
21:58
Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
Дубль Лосано принес «Наполи» победу над «Болоньей»
Серия А (Италия)
21:50
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Ассист Коваленко на 95-й минуте помог «Специи» вырвать сенсационную победу над «Миланом»
Серия А (Италия)
21:34
Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
Тема дня
Миколенко в «Эвертоне» получит нового тренера. У Ярмоленко и Коноплянки из-за подобного были проблемы
Украинские легионеры
21:21
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Чемпионат Италии. «Милан» проиграл «Специи». Как это было
Серия А (Италия)
21:08
Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Тухель признан лучшим тренером года по версии FIFA
Премьер-Лига (Англия)
20:59
Официально. Клуб УПЛ подписал контракт с блогером
Официально. Клуб УПЛ подписал контракт с блогером
Украинская Премьер-лига
19:59
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
19:51
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Усик неожиданно потерпел поражение
Усик неожиданно потерпел поражение
Бокс Профессиональный бокс
12 января 15:39
10
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Украинский супертяж: «Я думаю, что у Виталия Кличко проблемы с алкоголем, может быть, даже с наркотиками»
Бокс Профессиональный бокс
11 января 10:00
38
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот
Бокс Профессиональный бокс
12 января 19:57
10
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Фьюри пошел в разнос: назвал Кличко дедом, украинцев – бомжами, а Усику предложил драться против него с напарником
Бокс Профессиональный бокс
12 января 21:04
33
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Экс-тренер Кличко: «Если Джошуа в реванше выиграет у Усика – это будет стопроцентный договорняк»
Бокс Профессиональный бокс
12 января 11:57
9
Все новости