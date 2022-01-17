Главный соперник «Дженоа» в Италии также уволил тренера

«Сампдория» не побеждает пять матчей

Фото: Football-Italia

«Сампдория» осталась без тренера.

Клуб уволил Роберто Д’Аверсу после пяти матчей без побед. Три из последних встреч завершились поражением для генуэзцев.

Вероятно, его сменит бывший тренер команды Марко Джампаоло. С ним уже ведутся переговоры.

Джампаоло тренировал команду с 2016 по 2019-й годы, после чего провалился в «Милане» и «Торино».

Ранее другой клуб из Генуи – «Дженоа» также остался без тренера, уволив Андрея Шевченко.