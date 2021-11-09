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Главный талант «Динамо» U19: «В Украине есть расисты и их хватает»

При этом, Диалло отметил, что к нему лично не цеплялись

Футбол Украинская Премьер-лига
15:49
Главный талант «Динамо» U19: «В Украине есть расисты и их хватает»
Самба Диалло / Фото: Динамо Киев

Сенегальский легионер киевского «Динамо» Самба Диалло высказался о проблеме расизма в Украине.

«На эту тему много разных шуток. Обращают внимание на цвет кожи и могут обозвать. Но главное, что ты показываешь на поле. Когда там все хорошо, то и в жизни к тебе начинают относиться по-другому. В Украине есть расисты и их хватает. С другой стороны, мне сильно не доставалось. Слава Богу, ко мне никто не цеплялся».


Диалло также рассказал о готовности работать с главной командой киевлян.

Карен Агабекян
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Теги

Самба Диалло Динамо Киев расизм

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