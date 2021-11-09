Главный тренер «Кременчуга» ответил на вопрос о возвращении Денискина, дисквалифицированного за расизм
Главный талант «Динамо» U19: «В Украине есть расисты и их хватает»
При этом, Диалло отметил, что к нему лично не цеплялись
Самба Диалло / Фото: Динамо Киев
Сенегальский легионер киевского «Динамо» Самба Диалло высказался о проблеме расизма в Украине.
«На эту тему много разных шуток. Обращают внимание на цвет кожи и могут обозвать. Но главное, что ты показываешь на поле. Когда там все хорошо, то и в жизни к тебе начинают относиться по-другому. В Украине есть расисты и их хватает. С другой стороны, мне сильно не доставалось. Слава Богу, ко мне никто не цеплялся».
Диалло также рассказал о готовности работать с главной командой киевлян.