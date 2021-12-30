Форварду «Александрии» требуется провести еще две операции
Главный тренер «Александрии» рассказал, когда общественность узнает о новичках клуба
Пока Гура не хочет раскрывать все карты
Юрий Гура / Фото: FootBoom
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура высказался о потенциальных новичках команды.
«Мне приходилось читать в прессе, что «Александрия» вскоре усилит свои ряды такими известными футболистами, как Владислав Калитвинцев из «Десны», Денис Костышин («Колос»), Артур Авагимян («Черноморец»). Я не скрываю, что мне импонирует игра этих исполнителей, но утверждать, что эти игроки продолжат карьеру в «Александрии», преждевременно. Тем более, что у них действующие контракты со своими клубами. Поэтому давайте запасемся терпением, подождем до 10 января, когда мои подопечные возобновят подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ и если к этому времени подпишем новобранцев, то обязательно об этом проинформируем».
Ранее сообщалось, что Денис Костышин перешел в «Александрию» по неофициальным источникам.
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