Главный тренер «Александрии» рассказал, в чем «Динамо» превосходит «Шахтер»

Гура заявил, что на острие атаки киевляне выглядят агрессивнее

Юрий Гура / Фото: ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился мнением о лидерах чемпионата Украины.



Далее у вас по курсу – «Динамо». Есть ли смысл отступать от тех наработок, которые принесли успех во встрече с «Шахтером»?

У нас нет базовой схемы, как, например, у «Зари», которая, в любой ситуации остается верна своему «ромбу». Мы уже играли и с одним опорником, и с двумя, и трех нападающих выставляли... Благо ребята в команде собраны толковые, тактически подготовленные – с ними легко работать. Вместе пробуем, учимся, стараемся подобрать наиболее эффективный вариант под каждого конкретного соперника. И «Динамо» не будет исключением.

В чем сегодня Киев превосходит «Шахтер»?

Он действует именно так, как играли донетчане в свои лучшие времена. «Динамо» мощно атакует через фланги, насыщает чужую штрафную и постоянно доставляет туда мяч. Всего этого нет у команды Де Дзерби. Она много комбинирует, но в решающей фазе не показывает той остроты, которая отличает нынешнюю игру киевлян. «Динамо» Луческу смотрится просто здорово!

В третьем туре УПЛ «Александрия» обыграла «Шахтер», а в следующем туре сыграет против «Динамо».