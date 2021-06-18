Сначала Украина, а потом и Австрия. Дюмфрис – снова лучший игрок матча на Евро
Главный тренер Австрии: «Мы слишком легко отдавали мяч голландцам»
Франко Фода подвел итоги матча с Нидерландами
Франко Фода / фото - Getty Images
Главный тренер сборной Австрии Франко Фода подвел итоги матча второго тура группового этапа Евро-2020, в котором его подопечные проиграли Нидерландам. Цитирует специалиста портал ORF.
«Мы слишком легко отдавали мяч в первом тайме и позволяли голландцам бить по воротам. Мы несколько раз добирались до финальной трети, но почти никогда не подавали в штрафную. У нас почти не было моментов.
У нас или не получались подачи, или не шли удары. Нам не хватало решительности и нацеленности на ворота. Без этого сложно создавать моменты».
Напомним, Дюмфрис – снова лучший игрок матча Австрия – Нидерланды.
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