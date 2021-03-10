Главный тренер «Боруссии»: «Мы горды, ведь не всегда попадаем в восьмерку лучших в Европе»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал проход своей командой «Севильи» (5:4 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.

Это были важные матчи, и мы сражались до самого конца. «Дортмунд» не всегда попадает в восьмерку лучших в Европе, так что мы очень гордимся этим достижением».