Лопетеги: «Мы заслуживали пройти «Боруссию»
Главный тренер «Боруссии»: «Мы горды, ведь не всегда попадаем в восьмерку лучших в Европе»
«Шмели» прошли «Севилью» в 1/8 финала
Эдин Терзич / Фото: Twitter
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич прокомментировал проход своей командой «Севильи» (5:4 по сумме двух встреч) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит пресс-служба UEFA.
«Здорово, что вышли в четвертьфинал, прекрасные ощущения. Мы довольны результатом и показанной игрой. Гордимся ребятами.
Это были важные матчи, и мы сражались до самого конца. «Дортмунд» не всегда попадает в восьмерку лучших в Европе, так что мы очень гордимся этим достижением».
Напомним, в матче с «Севильей» форвард «Боруссии» Эрлинг Холанд установил несколько впечатляющих достижений.
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