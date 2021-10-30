Главный тренер Боснии и Герцеговины: «Сейчас думаем о Финляндии, об Украине поговорим позже»

Босния сыграет с командой Петракова 16-го ноября

Ивайло Петев / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от матчей против Финляндии и Украины в отборе на ЧМ-2022. Слова специалиста приводит пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.

«Не исключено, что будем играть так же, но будем искать и что-то новое. Важно быть готовыми и выглядеть еще лучше, чем раньше. Легких соперников нет, важно, как мы будем выглядеть. Настроен оптимистично.

Сейчас мы сосредоточены на Финляндии, а позже поговорим об Украине. Уверен, проделаем хорошую работу. Надеюсь, вызванные футболисты будут готовы к матчам».



Босния и Герцеговина сыграет с Финляндией 13-го ноября, а против Украины – 16-го.