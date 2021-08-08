Куман – о Месси: «Все еще трудно осознать, что ты больше не будешь играть за «Барселону»
Главный тренер «Бреста»: «Говорят, у нас дерьмовая лига, но мы можем заполучить Месси. У меня на него стоит»
Аргентинец может оказаться в ПСЖ
09:36
Мишель Тер Закарянь / Фото: Twitter
Главный тренер «Бреста» Мишель Тер-Закарянь высказался о возможном трансфере Лионеля Месси в ПСЖ. Его слова приводит Goal.
«Мы говорим, что у нас тут дерьмовая лига, но если нам удастся заполучить такого футболиста, это будет выдающееся достижение.
Пусть я покажусь грубым, но у меня на него стоит».
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