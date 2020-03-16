Главный тренер «Динамо» осужден на почти пять лет тюрьмы

Мамич уже подал в отставку

Зоран Мамич / Фото: Динамо Загреб

Главный тренер «Динамо» Загреб Зоран Мамич уволен из команды, сообщает сайт клуба.

Причиной стало решение суда, по которому Мамич должен провести 4 года и 8 месяцев тюремного заключения.

В Хорватии Верховный суд оставил в силе приговор Осиекского суда от 2018-го года, по которому Зоран и его старший брат и экс-владелец «Динамо» Здравко Мамич обвинены в уклонении от уплаты налогов и распиле денег на крупных исходящих трансферах Луки Модрича и Деяна Ловрена.

Мамич-старший присвоил себе более 15 миллионов евро, но еще в 2018-м году скрылся в Боснии и Герцеговине. Зоран Мамич 15 марта получил срок – 4 года и 11 месяцев, который был сокращен на три месяца. Он был соучастником преступления, ведь на то время был спортивным директором клуба.

Сам тренер свою вину не признает, но согласился с вердиктом суда. По условиям регламента, Мамич должен оставить свой пост тренера «Динамо» что и случилось. В клубе подтвердили, что Зоран Мамич больше не является тренером команды.

Таким образом, в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэм» «Динамо» Загреб будет руководить новый тренер.