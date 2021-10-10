Главный тренер Финляндии: «Украина действовала очень активно»

Подопечные Канервы минимально уступили в матче

Маркку Канерва / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва поделился мнением об игре своих подопечных в отборе чемпионата мира-2022 против национальной команды Украины (1:2):



Украина действовала очень активно. Нам было тяжело пробиться сквозь ее оброну, но иногда у нас получалось. Мы пытались строить свои действия через контратаки, только так нам удавалось лишить соперника контроля. Конечно, мы не ожидали, что пропустим так быстро. Ярмоленко все сделал классно. Да, ошибки случаются, их стоит анализировать и избегать в будущем.

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