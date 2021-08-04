Главный тренер «Генка»: «Шахтер» не победил, мы провалились сами»

Йон ван ден Бром / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Генка» Йон ван ден Бром высказался о поражении от «Шахтера» (1:2) в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит Voetbalprimeur.

Они нуждались в пенальти, а мы спали во время второго гола. Таковы законы международного футбола, и я сказал это команде.

У нас до сих пор есть шанс наверстать упущенное. Это будет сложно, но я вижу много вещей, с которыми мы можем двигаться дальше. Сейчас шансы меньше, чем 50 на 50, да, хотя счет 1-1 выглядел более подходящим».