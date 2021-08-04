Тете: «Первый тайм в матче с «Генком» давался нам непросто»
Главный тренер «Генка»: «Шахтер» не победил, мы провалились сами»
«Горняки» одолели оппонента со счетом 2:1
4 августа 09:41
Йон ван ден Бром / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Генка» Йон ван ден Бром высказался о поражении от «Шахтера» (1:2) в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Его слова приводит Voetbalprimeur.
«На протяжении долгого времени демонстрировали, что мы по меньшей мере равны. Мы получили желаемое преимущество в счете и знали, что у «Шахтера» хорошие игроки. Они показали это, но не победили. Мы провалились сами.
Они нуждались в пенальти, а мы спали во время второго гола. Таковы законы международного футбола, и я сказал это команде.
У нас до сих пор есть шанс наверстать упущенное. Это будет сложно, но я вижу много вещей, с которыми мы можем двигаться дальше. Сейчас шансы меньше, чем 50 на 50, да, хотя счет 1-1 выглядел более подходящим».
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