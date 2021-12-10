Кащук – о хет-трике «Десне»: «Один из лучших моих матчей»
Главный тренер «Ингульца»: «Хотим победить «Десну», чтобы хоть как-то поднять психологическое состояние ребят»
Команда из Петрово идет в зоне вылета в таблице УПЛ
Сергей Лавриненко / Фото: ФК Ингулец
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко высказался о грядущем матче с «Десной» в 18-м туре УПЛ.
«Психологическое состояние ребят немного не то, которое мы хотели видеть, потому что результаты не совсем радуют нас. Тот настрой, который мы видели в последних играх... Где-то не было везения, потому что по желанию и самоотдаче мне не было в чем упрекнуть.
Понимаем, что этом матч завершающий для нас в этом году. Хотим удачно его сыграть в первую очередь по результату. Настраиваемся на хорошего соперника и игру».
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