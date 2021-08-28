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Главный тренер «Ингульца»: «Нам повезло остановить «Динамо»

Сергей Лавриненко – о ничьей в 4-м туре УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
15:40
Главный тренер «Ингульца»: «Нам повезло остановить «Динамо»
Сергей Лавриненко / фото - ТК Футбол

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился воспоминаниями от матча 4-го тура УПЛ, в котором его подопечные расписали боевую ничью с киевским «Динамо».

«Ничья с чемпионом страны всегда добавляет позитивного настроения. Хотя мы очень много эмоций потратили и в игре, и после игры – радуясь этому результату. «Динамо» – это «Динамо». Киевская команда – это машина, которую тяжело остановить. Но нам фортуна улыбнулась, мы ее остановили».

Напомним, Цитаишвили был довызван в сборную Грузии.

Источник: FanDay Михаил Рыбак
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Теги

Динамо Киев Ингулец Сергей Лавриненко

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