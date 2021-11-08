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Главный тренер «Ингульца»: «У нас осталась игра с «Минаем», а затем – Лига чемпионов»

У команды из Петрово печальная ситуация в турнирной таблице УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
21:19
Главный тренер «Ингульца»: «У нас осталась игра с «Минаем», а затем – Лига чемпионов»
Сергей Лавриненко / Фото: УПЛ

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал поражение своей команды от «Днепра-1» (0:1) в 14-м туре УПЛ, а также высказался о дальнейших матчах команды. Его слова приводит пресс-служба днепрян.

— Мы настраивались на хорошего соперника, ведь «Днепр-1» показывает хорошие результаты и команда хорошо укомплектована. Стремились дать им бой, и что-то у нас получилось. Упрекать ребят я не могу, поскольку желание было большое, а иногда и слишком большое, что и воплотилось в две желтые карточки Шишки.

В общем, скажу, что поле было сложное, поэтому нам где-то было легче защищаться. «Днепр-1» контролировал ход матча, не скажу, что создал много моментов, и только в конце встречи действительно у них было несколько шансов забить еще, но тогда мы уже потеряли стройность игры, побежали вперед, пытаясь хоть как-то спасти этот матч.

Определенные сложности у наших ворот и возникли. А так я не скажу, что сопернику было легко, но тем не менее они везут отсюда три очка, с чем я их и поздравляю.

— Показалось, что когда команда осталась в меньшинстве, она заиграла смелее?

– Это чисто психология. Команда остается в меньшинстве, и какой-то груз ответственности с футболистов падает, и здесь мы не первые и не последние, поэтому когда игроки оказываются в такой ситуации, то они начинают раскрепощеннее играть.

— Команда находится в угрожающем турнирном положении. Есть ли ресурс, чтобы улучшить эту ситуацию?

– Какой сейчас у нас может быть ресурс? Только в межсезонье, когда мы сумеем доукомплектоваться, мы сможем достойно конкурировать. Сейчас у нас осталась гостевая игра с «Минаем», а затем начнется Лига чемпионов – «Шахтер», «Заря», «Десна» и «Динамо».

При таком календаре нам будет очень тяжело. Да, мы будем на каждый матч выходить с целью набрать очки, и убежден, что никому из соперников с нами легко не будет. Но это футбол. Возможно то, что мы сейчас имеем – это и есть наш максимум, ведь мы выжимаем из тех футболистов, что у нас в обойме, максимум сил.

В турнирной таблице УПЛ «Ингулец» занимает предпоследнее место.

Петр Приходько
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