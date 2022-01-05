Лавриненко: «Не так просто организовать трансфер из «Динамо» в «Ингулец»
Главный тренер «Ингульца»: «Весной будем сильнее, да и у нас легче календарь»
Лавриненко подвел итоги осенней части сезона для своей команды
Сергей Лавриненко / Фото: ФК Шахтер
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко подвел итоги осенней части сезона для команды.
- Я бы назвал итоги выступления нашей команды, как промежуточные. Не в оправдание, но календарь для «Ингульца» был довольно сложный. Мы уже сыграли по два поединка с «Шахтером», «Зарей» и «Десной». Плюс весной, мы сразу стартуем против киевского «Динамо». Такой календарь был и в начале первого круга, так и в начале второй части сезона. Потом у нас соперники будут другого уровня.
– Если сравнивать первый чемпионат для «Ингульца» в УПЛ и нынешний сезон, какие изменения видны?
– Прошлогодний чемпионат навсегда запомнился – он был первым для «Ингульца» в элитном дивизионе украинского футбола. Год назад в нашем составе играли ребята, преимущественно ранее выступавшие в «Ингульце» в первой лиге. Там была настоящая футбольная семья.
Потом некоторые ребята покинули наш состав, с кем-то мы расстались. Нас пополнили новички и мы понимаем, что необходимо время, чтобы притереться друг к другу. Но мы рук не опускаем. Убежден – весной «Ингулец» будет сильнее.
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