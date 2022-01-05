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Главный тренер «Ингульца»: «Весной будем сильнее, да и у нас легче календарь»

Лавриненко подвел итоги осенней части сезона для своей команды
Футбол Украинская Премьер-лига
08:34
Главный тренер «Ингульца»: «Весной будем сильнее, да и у нас легче календарь»
Сергей Лавриненко / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко подвел итоги осенней части сезона для команды.

- Я бы назвал итоги выступления нашей команды, как промежуточные. Не в оправдание, но календарь для «Ингульца» был довольно сложный. Мы уже сыграли по два поединка с «Шахтером», «Зарей» и «Десной». Плюс весной, мы сразу стартуем против киевского «Динамо». Такой календарь был и в начале первого круга, так и в начале второй части сезона. Потом у нас соперники будут другого уровня.

– Если сравнивать первый чемпионат для «Ингульца» в УПЛ и нынешний сезон, какие изменения видны?

– Прошлогодний чемпионат навсегда запомнился – он был первым для «Ингульца» в элитном дивизионе украинского футбола. Год назад в нашем составе играли ребята, преимущественно ранее выступавшие в «Ингульце» в первой лиге. Там была настоящая футбольная семья.

Потом некоторые ребята покинули наш состав, с кем-то мы расстались. Нас пополнили новички и мы понимаем, что необходимо время, чтобы притереться друг к другу. Но мы рук не опускаем. Убежден – весной «Ингулец» будет сильнее.


«Ингулец» в турнирной таблице УПЛ идет на 14-м месте.

Источник: SportArena Петр Приходько
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Ингулец Сергей Лавриненко

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