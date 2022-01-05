Главный тренер «Ингульца»: «Весной будем сильнее, да и у нас легче календарь»

Сергей Лавриненко / Фото: ФК Шахтер

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко подвел итоги осенней части сезона для команды.

– Если сравнивать первый чемпионат для «Ингульца» в УПЛ и нынешний сезон, какие изменения видны?

– Прошлогодний чемпионат навсегда запомнился – он был первым для «Ингульца» в элитном дивизионе украинского футбола. Год назад в нашем составе играли ребята, преимущественно ранее выступавшие в «Ингульце» в первой лиге. Там была настоящая футбольная семья.

Потом некоторые ребята покинули наш состав, с кем-то мы расстались. Нас пополнили новички и мы понимаем, что необходимо время, чтобы притереться друг к другу. Но мы рук не опускаем. Убежден – весной «Ингулец» будет сильнее.