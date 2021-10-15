Подарок для Де Дзерби. «Реал» остался без двух центральных защитников перед матчем с «Шахтером»
Главный тренер команды Серии А: «Очарован Гвардиолой и Клоппом, но ориентир для молодых тренеров – Де Дзерби»
Дзанетти оценил наставника «Шахтера»
Роберто де Дзерби / Фото: Twitter
Главный тренер «Венеции» Паоло Дзанетти назвал тренеров, которые его вдохновляют. Его слова приводит Football Italia.
«Очарован Гвардиолой и Клоппом. Думаю, Гасперини привнес в Италии новый способ игры во всех направлениях с высокой интенсивностью.
Еще один ориентир для молодых тренеров, конечно, Де Дзерби».
Напомним, «Шахтер» в 11-м туре УПЛ сразится с «Зарей». Прогноз на этот матч.
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