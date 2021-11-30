Каррагер: «5-6 футболистов не впишутся в МЮ при Рангнике»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» определился с ключевой трансферной целью
Рангник решил, какое усиление нужны его новой команде
07:53
Фото: manutd.com
Новоиспеченный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник определился с трансферной целью.
Немецкий специалист нацелился на полузащитника «РБ Лейпциг» Амаду Хайдара, сообщает The Times. Малиец должен помочь стать ключевым элементом в реализации стиля прессинга Рангника в английском клубе. Трансферная стоимость Амаду на портале Transfermarkt составляет 24 миллиона евро.
Первые слова Ральфа после назначения в МЮ.
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