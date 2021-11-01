Главный тренер «Металлиста-1925» назвал причины унизительного поражения от «Зари»

Валерий Кривенцов / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о поражении от «Зари» (1:6) в 13-м туре УПЛ. Его слова приводит пресс-служба харьковчан.

Команду мы предупреждали, знали, как играет «Заря», постоянно делает высокий прессинг. Очень много игры один в один, где за спиной защитников остается много свободного пространства, которое мы должны использовать. Первый гол так и забили.

Впрочем, необязательная ошибка нашего игрока. Первый гол, второй, потом еще индивидуальные ошибки, ну и такой счет.

– Что с Фабиньо? Почему вы сделали обратную замену?

– Я так решил. Это была моя реакция на действия игрока.

– На предматчевом интервью вы говорили, что этот матч ответит на вопрос: за какие позиции может бороться «Металлист 1925» в этом сезоне. Что скажете теперь?

– Ничего не скажу, жизнь не заканчивается. Надо продолжать больше работать.

Опять-таки, если ты моделируешь любую ситуацию на тренировке, в игре вообще должна быть молниеносная реакция на все. Если не успеваем за развитием момента, не можем предусмотреть опасные зоны, откуда могут забивать голы, то что говорить.

Нам остается только одно: ни в коем случае не опускать руки, ни в коем случае не опустим. Будем работать над улучшением всего. Мы увидели. Конечно, ждать чуда... У нас игроки только играли в первой лиге, а сейчас вышли на немного другой уровень, на нас уже настраиваются совсем иначе.

На данный момент мы с этим не справились. Это для нас хорошая мотивация для дальнейшего прогресса.