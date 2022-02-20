Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал, в какой форме его команда подходит к матчу с «Шахтером»

Валерий Кривенцов / Фото: ФК Металлист

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал, как прошла подготовка команды к возобновлению УПЛ.

Очень много людей выпадало из-за травм. Надо было давать кому два, кому три дня отдыха. А игроков на этих позициях не было. Приходилось некоторым играть на несвойственных позициях. Но расширение кругозора и понимания игры, думаю, это неплохо.

Есть надежда, что для всех ребят обойдется. Это не считая тех, кто долго пропустит – Дмитренко, Пономарь».