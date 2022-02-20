«Металлист» разбил клуб из Киргизстана на сборе
Главный тренер «Металлиста 1925» рассказал, в какой форме его команда подходит к матчу с «Шахтером»
Через неделю УПЛ возобновится
Валерий Кривенцов / Фото: ФК Металлист
Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал, как прошла подготовка команды к возобновлению УПЛ.
«Всю запланированную работу выполнили. Сыграли с хорошими соперниками. Надеюсь, подходим в хорошей форме к чемпионату.
Очень много людей выпадало из-за травм. Надо было давать кому два, кому три дня отдыха. А игроков на этих позициях не было. Приходилось некоторым играть на несвойственных позициях. Но расширение кругозора и понимания игры, думаю, это неплохо.
Есть надежда, что для всех ребят обойдется. Это не считая тех, кто долго пропустит – Дмитренко, Пономарь».
Напомним, 26-го февраля «Металлист 1925» проведет матч с «Шахтером» в рамках УПЛ.
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