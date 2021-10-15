Главный тренер «Металлиста-1925»: «Знаю, что такое быть в ситуации, в которой оказался Маркевич»

Валерий Кривенцов / Фото: УПЛ

Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о грядущем матче с «Мариуполем» в 11-м туре УПЛ.

- Вы работали в «Мариуполе». Насколько это уже другая команда?

– Совершенно разная. Хотя мы с Маркевичем где-то одинаковые. У него средний возраст команды 19 лет, может, чуть больше, у меня было 20. Поэтому знаю, что такое быть в ситуации, в которой он оказался. Но нужно терпеть