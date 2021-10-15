Кривенцов: «Моделируем два варианта расстановки на матч с «Минаем»
Главный тренер «Металлиста-1925»: «Знаю, что такое быть в ситуации, в которой оказался Маркевич»
«Мариуполь» является аутсайдером УПЛ
Валерий Кривенцов / Фото: УПЛ
Главный тренер «Металлиста-1925» Валерий Кривенцов высказался о грядущем матче с «Мариуполем» в 11-м туре УПЛ.
- Думаю, будет очень интересная игра и в тактическом плане, и в плане реализации своих возможностей.
- Вы работали в «Мариуполе». Насколько это уже другая команда?
– Совершенно разная. Хотя мы с Маркевичем где-то одинаковые. У него средний возраст команды 19 лет, может, чуть больше, у меня было 20. Поэтому знаю, что такое быть в ситуации, в которой он оказался. Но нужно терпеть