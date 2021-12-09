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Главный тренер «Миная» – об угрозах Селезнева представителю медиа: «Журналист просто захотел на нас хайпануть»

Скандал в самом разгаре
Футбол Украинская Премьер-лига
16:59
Главный тренер «Миная» – об угрозах Селезнева представителю медиа: «Журналист просто захотел на нас хайпануть»
Игорь Леонов / Фото: Twitter

Главный тренер «Миная» Игорь Леонов высказался о конфликте форварда команды Евгений Селезнева и журналиста Андрея Сенькива.

– Сенькив говорит неправду. Он был в раздевалке? Не то чтобы меня это достало, но он не имеет права такое писать. Писать можно, если есть хороший, достоверный источник. А то, как пишет он – для меня это неприемлемо. Он хочет хайпануть на «Минае». Селезнев – легенда, на нем хотят сделать имя. Если бы он выкладывал правду, я бы ничего не говорил.

Если бы Селезнев всегда был пьян, его бы здесь не было. А гуляет ли он в свободное время, я не знаю, я же не слежу за ним. На тренировки он всегда приходит нормальным, но за пределами тренировочной базы я не могу контролировать футболиста.

Я не потерплю, когда пишут брехню обо мне и команде. Он пишет, что я не контролирую раздевалку. А он там был? Спросите у ребят, 25 человек, контролирую я раздевалку или нет.

Селезнев не на меня кричал на том видео, а на кого-то – не знаю на кого. Когда он пришел в раздевалку, там была другая ситуация. Если бы он кричал на меня, его бы уже не было в команде. Но там видно, что он кричал не на меня.

– Вы сказали, что есть люди, которые говорят Сенькиву, что писать, что он пишет на заказ. Кого вы имели в виду?

– Это уже мои проблемы. Я вообще не хочу разговаривать с ним, он пишет брехню. Клянусь. Человек просто хочет хайпануть на Селезневе и «Минае». А кого я имел в виду – он просто неправильно меня понял, я хотел другое сказать. Я хотел сказать, чтобы он не трогал Селезнева. Пусть отпустит его, и «Минай».

– Вы также сказали, что если Сенькив еще раз напишет о команде, о личностях, то чтобы он не обижался на вас. Это можно расценивать как угрозу.

– Нет, но если он еще раз что-то скажет, я подам на него в суд за клевету. И мы будем с ним судиться. Вот и все. Если он пишет обо мне брехню, я могу на него в суд подать? Если он еще будет писать брехню обо мне, я подам на него в суд. Если он будет честно писать, я не буду подавать в суд. Я не дам порочить свое честное имя каким-то журналистам, таким как Сенькив. Если он докажет свою правоту – нет вопросов. Но я выиграю этот суд, потому что я всегда прав. А он неправ. У меня есть 25-30 человек в команде, которые скажут, что я говорю правду, а он брехню. Может, есть какой-то один человек, который докладывает Сенькиву. Фиг его знает. Он должен доказать, что я не контролирую ситуацию. Но я докажу, что пацаны за меня.

Я не хочу подавать на Сенькива в суд, но он хочет хайпануть на мне и Селезневе. Если бы это была правда, я бы с вами не разговаривал. У меня есть команда, я хочу оставить ее в УПЛ. Селезнев – легенда. Если Сенькив еще раз напишет что-то обо мне и команде, я подам на него в суд за клевету. Это 100%. 300%. У меня есть имя в украинском футболе, которым я дорожу. И у Селезнева есть имя. Бывают случаи, но это наше, в кругу. Где-то погулял.

Я собрался со всеми 25 людьми из команды и разговаривал с ним, а он взял и выложил это в интернет. Это остатки его совести. Я разговаривал при всех, не ругался, нормально общался. Это моя команда, мои 25 человек. Я за них голову сверну, и за Селезнева, и за других. А Сенькив неправ. Если он хочет хайповать на мне, я его просто уничтожу. Он неправильно делает. Я его не то что уничтожу, я не хочу этого, но подам в суд.

Он, может, и хороший парень, но не имел права писать, что я не контролирую раздевалку. Значит, кто-то ему сказал: «Напиши такое, потому что надо снять Леонова». Не хочу называть фамилии. Команда здесь очень хорошая. Если я останусь, мы останемся в УПЛ.


Напомним, шоу «ТаТоТаке» выложило в сеть запись телефонного разговора Селезнева и Сенькива, в котором футболист угрожает журналисту.

Ранее комментируя скандальный эпизод с нецензурной лексикой Селезнева в адрес партнера по команде, журналист Сенькив, ссылаясь на свои источники, рассказал о натянутой атмосфере в коллективе.


Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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