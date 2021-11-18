Главный тренер «Монако»: «Чемпионат Франции был бы вторым в Европе, если бы команды не продавали своих игроков»

Ковач считает, что Лиге 1 уделяют слишком маленькую роль

Нико Ковач / Фото: Sportbox

Главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о месте французской Лиги 1 среди других топ-чемпионатов Европы. Его слова приводит Get French Football News.

«Все говорят, что французская лига входит в пятерку лучших в Европе. Для меня это и так предельно очевидно. Но она всегда остается немного в тени, так быть не должно. Это очень физически сильная лига с очень быстрыми игроками, которые очень хорошо оснащены технически. Эта лига теряет много молодых талантов, но что удивительно, так это то, что всегда появляются новые. Все эти молодые игроки, которые приезжают и хотят проявить себя, делают все для этого.

Каждый матч – это битва. Если вы не боретесь, у вас будут проблемы. Мои немецкие коллеги задают мне много вопросов о Лиге 1 и об игроках, за которыми стоит следить. Если бы в чемпионате могли сохранить всех игроков, Лига 1 была бы не только в пятерке лучших, но и второй лигой Европы.

Основное отличие, которое я вижу от немецкой лиги, которое объясняет, почему французские клубы имеют меньшие результаты в Европе, заключается в том, что во Франции клубам необходимо продавать своих игроков. Если бы они смогли сохранить их, это была бы одна из лучших лиг в мире».



Турнирная таблица чемпионата Франции.