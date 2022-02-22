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Главный тренер МЮ: «Мы все надеемся, что ситуация в Украине нормализируется»
Рангник высказался о возможном переносе финала ЛЧ
17:46
Ральф Рангник / Фото: Twitter
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга из очередного акта российской оккупации территории Украины – признание Л/ДНР. Его цитирует Sky Sports.
«Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга? Решением этого вопроса должны заниматься UEFA и, возможно, даже политики. Мы все надеемся, не только в Британии, но и во всей Европе, и даже во всем мире, что ситуация нормализуется.
Никто не может быть заинтересован в войне в Европе. Это важнее, чем игра Лиги чемпионов».
Напомним, завтра «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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