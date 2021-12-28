Главный тренер «Ньюкасла»: «Мы заслуживали победу в матче с МЮ»

Эдди Хау / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 19-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.

Надеюсь, мы увидели рождение новой команды и того, как мы хотим играть. Мы хотим больше контролировать матчи. Сейчас нам нужно выстраивать то, что мы хотим, постепенно, по кирпичику.

У нас очень хорошие игроки для перехода из обороны в атаку и обратно, быстрые игроки. Сегодня мы реально доставили хлопот МЮ в этих аспектах. Если бы нам чуть-чуть повезло, могли и победить».