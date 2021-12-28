Рангник: «Мне не понравилась игра МЮ против «Ньюкасла»
Главный тренер «Ньюкасла»: «Мы заслуживали победу в матче с МЮ»
«Сороки» не сумели переиграть манкунианцев в родных стенах
10:52
Эдди Хау / Фото: Getty Images
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в 19-м туре АПЛ. Слова специалиста приводит ВВС.
«Мы заслуживали победы и крайне разочарованы. Ребята блестяще выполнили план на игру. Нужно было очень хорошо сыграть в полузащите в плане обороны. Думаю, нам это удалось, и мы не заслуживали пропущенного гола. Как Де Хеа смог отбить удар Альмирона в концовке, я не знаю. Я думал, что будет гол.
Надеюсь, мы увидели рождение новой команды и того, как мы хотим играть. Мы хотим больше контролировать матчи. Сейчас нам нужно выстраивать то, что мы хотим, постепенно, по кирпичику.
У нас очень хорошие игроки для перехода из обороны в атаку и обратно, быстрые игроки. Сегодня мы реально доставили хлопот МЮ в этих аспектах. Если бы нам чуть-чуть повезло, могли и победить».
В турнирной таблице АПЛ «Ньюкасл» остался в зоне вылета с 11-ю очками. МЮ – на 7-м месте, имея в активе 28 баллов.
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