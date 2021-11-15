Главный тренер одного из клубов АПЛ переночевал на улице

Наставник «Брайтона» сделал это в рамках акции поддержки бездомных

Грэм Поттер / Фото: Getty Images

Главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер и его ассистенты Билли Рид и Бруно Сальтор спали на улице в рамках акции «The Big Sleep Out» («Большой ночлег на улице») в поддержку бездомных. Об этом сообщает ВВС.

Поттер прокомментировал свою мотивацию принять участие в акции.

«У меня была облегченная версия сна на улице. Не могу представить, каково это – так страдать, не имея представления о том, что тебя ждет в будущем, когда ты в следующий раз поешь. В отношении бездомных невероятная стигматизация. Это одни из самых уязвимых членов нашего общества, и они нуждаются в нашей помощи и поддержке».

Our boss — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) November 14, 2021

В турнирной таблице АПЛ «Брайтон» находится на 7-м месте, имея одинаковое количество очков с МЮ.