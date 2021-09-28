Тренер «Порту»: «В конце мы получили контратаки от «Мотора» и, соответственно, проиграли матч»
Главный тренер «Порту»: «В матче с «Ливерпулем» будем играть на победу»
Команда сойдутся во 2-м туре группового раунда ЛЧ
28 сентября 09:59
Сержиу Консейсау / Фото: Twitter
Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау высказался о грядущей встрече с «Ливерпулем» в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«Мы всегда ощущаем большую ответственность. Мы всегда играем на победу и испытываем давление. Но ответственность не должна сказываться на нашей игре. Мы представляем великий клуб.
Все зависит от нас, как мы будем противостоять сильным сторонам «Ливерпуля» и использовать их слабости».
«Порту» примет «Ливерпуль», начало матча – в 22:00. В параллельном матче сойдутся «Милан» и «Атлетико».
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