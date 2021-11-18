Маркевич: «Ребята разбазарили немало очков в поединках с оппонентами классом пониже»
Главный тренер сборной Бельгии: «Азар – лидер, но он находится в сложной ситуации, сейчас ему грустно»
Мартинес заявил, что вингер «Реала» сейчас в хороших физических кондициях
14:00
Эден Азар / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о текущей форме вингера команды Эдена Азара. Его слова приводит Cope.
«С медицинской точки зрения, у Эдена Азара сейчас лучший момент со времен перехода в «Реал», но ему грустно.
Эден – лидер, но он находится в очень сложной ситуации».
Ранее стало известно, что «Реал» потерял все надежды и готов продать Азара.
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