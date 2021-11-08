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Главный тренер сборной Бельгии – об Азаре: «Мы не ожидали, что у него в «Реале» все сложится так»

Форвард проводит один из худших сезонов
Футбол В Европе
17:52
Главный тренер сборной Бельгии – об Азаре: «Мы не ожидали, что у него в «Реале» все сложится так»
Роберто Мартинес / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о положении Эдена Азара в мадридском «Реале». Слова специалиста приводит Het Laatste Nieuws.

«Необычная ситуация. Мы не ожидали, что все сложится так. Но это футбол. С медицинской точки зрения Эден в порядке. Он полностью готов.

У нас с «Реалом» хорошие отношения. Мы знаем, что Азар тренируется дополнительно, чтобы набрать лучшую форму. Эден хочет сделать все, чтобы выйти на высочайший уровень. Для него пауза на матчи сборных – отличная возможность выйти на поле.

Волнуюсь ли я? Ситуацию не назвать идеальной. Но мы не будем беспокоиться до тех пор, пока Эден не перестанет получать удовольствие от футбола. Пока этого не произошло.

Я верю, что Азар может отлично проявить себя в этом сезоне»


В нынешнем сезоне Азар не совершил ни одного результативного действия за «Реал».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен взять Азара в аренду.

Петр Приходько
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Теги

Роберто Мартинес Эден Азар

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