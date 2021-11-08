Главный тренер сборной Бельгии – об Азаре: «Мы не ожидали, что у него в «Реале» все сложится так»

Роберто Мартинес / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о положении Эдена Азара в мадридском «Реале». Слова специалиста приводит Het Laatste Nieuws.

У нас с «Реалом» хорошие отношения. Мы знаем, что Азар тренируется дополнительно, чтобы набрать лучшую форму. Эден хочет сделать все, чтобы выйти на высочайший уровень. Для него пауза на матчи сборных – отличная возможность выйти на поле.

Волнуюсь ли я? Ситуацию не назвать идеальной. Но мы не будем беспокоиться до тех пор, пока Эден не перестанет получать удовольствие от футбола. Пока этого не произошло.

Я верю, что Азар может отлично проявить себя в этом сезоне»