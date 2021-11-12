Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает
Главный тренер сборной Болгарии – о сборной Украины: «Мы пережили ураган»
Команда Петракова пробила по воротам соперника 36 раз
07:43
Ясен Петров / Фото: УАФ
Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.
«В футболе возможно все. Мы играли против очень сильной команды. Когда мы уезжали, мы находились под сильным давлением. Мы не волновались, это был день вратарей. Очень серьезный соперник с сильными игроками. У нас есть возможности для улучшения игры, но шаги, которые мы предприняли, были хорошими.
Они создавали моменты, потому что это хорошая команда. Я не хочу перечислять их игроков, вы сами знаете, как далеко они дошли на чемпионате Европы. Болельщики не переставали поддерживать их с трибун. Хорошая новость в том, что мы пережили ураган.
В любом случае обновим команду перед матчем со Швейцарией, потому что потратили много сил».
Украина провела лучший матч при Петракове, отвозив Болгарию. Но такая нереализация пугает.
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