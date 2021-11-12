Главный тренер сборной Болгарии – о сборной Украины: «Мы пережили ураган»

Ясен Петров / Фото: УАФ

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров высказался о ничьей с Украиной (1:1) в товарищеском матче.

Они создавали моменты, потому что это хорошая команда. Я не хочу перечислять их игроков, вы сами знаете, как далеко они дошли на чемпионате Европы. Болельщики не переставали поддерживать их с трибун. Хорошая новость в том, что мы пережили ураган.

В любом случае обновим команду перед матчем со Швейцарией, потому что потратили много сил».