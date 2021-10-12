Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины: «Мы должны будем подстроиться под Украину»
Команды начнут играть в 21:45
Ивайло Петев / Фото: Eurosport
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о грядущем матче с Украиной.
«Не могу комментировать решения своего оппонента. Могу говорить только за свою команду.
Нет разницы, будут ли украинцы играть в три защитника, или в четыре – все равно должны подстраиваться под состав, который выберут соперники».
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