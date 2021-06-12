Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
Главный тренер сборной Финляндии: «Я уверен в команде перед игрой с Данией»
Скандинавская битва начнется в 19:00
Маррку Канерва / Фото: Twitter
Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва высказался о грядущем матче с Данией в 1-м туре группового раунда Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.
«У нас впереди важный матч. Я уверен в команде и спокоен, потому что мы провели всю запланированную подготовку. Конечно, некоторое напряжение присутствует, но я надеюсь, что оно выльется в энергичные действия на поле».
Матч начнется в 19:00.
Видео трансляция матча Дания – Финляндия.