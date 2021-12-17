Тренер Ирландии – о группе с Украиной: «Многие не ждут, что мы займем 1-е место, но это наши амбиции»

Украина никогда ранее не встречалась с «Зеленой армией»

Стивен Кенни / Фото: Twitter Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни высказался о соперниках команды в групповом раунде Лиги наций 2022/23, среди которых есть команда Украины. Слова специалиста приводит пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии. «Первое впечатление – очень конкурентная группа. Украина выходила в 1/4-ю Евро, Шотландия выиграла свои последние 6 матчей, Армения стала лучше, недавно опередив Исландию в группе отбора ЧМ-2022. Все команды способны отобрать очки друг у друга. Это очень интересно. Мы были в третьей корзине, поэтому многие не ждут, что мы выиграем группу. Но это наши амбиции, безусловно».

Много британского футбола и армяне, которые не будут безнадежным аутсайдером. Знакомим с соперниками сборной Украины в Лиге наций.

Петр Приходько