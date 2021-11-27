Главный тренер сборной Италии: «Мы бы с радостью избежали матча с Португалией, как и они с нами»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о результатах жеребьевки стыковых матчей квалификации чемпионата мира-2022, по итогам которых его команде предстоит сыграть с Северной Македонией, а в случае успеха сразиться с победителем матча Португалия – Турция. Цитирует Манчини портал Football Italia.
«Жеребьевка могла быть и получше, это правда. Матч в один круг всегда доставляет проблемы. Но мы уверены в себе и настроены позитивно.
У нас была отличная отборочная группа. Даже в матче со Швейцарией мы заслуживали победы, но не выиграли. Нам нужно провести отличный матч с Македонией, и тогда посмотрим, что будет в финале.
Мы бы с радостью избежали сборную Португалии, как и они, вероятно, хотели бы избежать матча с нами. Но, возможно, мы встретимся в финале».
Напомним, наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш также высказался о результатах жеребьевки.
Комментарии 0