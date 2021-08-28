Матч отбора к ЧМ-2022 Казахстан – Украина состоится в присутствии болельщиков
Главный тренер сборной Казахстана заразился COVID-19
Талгат Байсуфинов уже изолирован от команды
Талгат Байсуфинов / Фото - olympic.kzГлавный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщил журналист Владимир Жарков в Telegram-канале «Тень отца Гурмана».
«У главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова выявлен коронавирус, он изолирован от команды».
Напомним, сборная Казахстана в рамках отбора на ЧМ-2022 1 сентября примет на стадионе «Астана Арена» команду Украины. Матч начнется в 17:00 по Киеву.
Ранее стало известно, что между поединок между сборными Казахстана и Украины состоится в присутствии зрителей.
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